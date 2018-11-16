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«Отвратительная ситуация»: Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза в колонии

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«Отвратительная ситуация»: Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза в колонии

Москва, 16 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю о так называемой «сладкой жизни» осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза в колонии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили Пескову о скандале вокруг Цеповяза, фото «красивой жизни» которого в тюрьме были опубликованы в Сети. На них заключенный ест красную икру, крабов, шашлык и другие деликатесы. Журналисты поинтересовались, есть ли какое-то человеческое отношение к этой истории у президента или его пресс-секретаря.

«Отвратительная ситуация»: Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза в колонии

«Вопиющая, отвратительная ситуация, — прокомментировал Песков. — Насколько знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает меры для недопущения подобных ситуаций».

Ранее Цеповяз прокомментировал свои скандальные фотографии  с икрой.

Автор: Анна Клименко
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