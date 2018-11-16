Сирия новости 16 ноября 16.30: курды пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Хаме САА уничтожила несколько радикалов

Сирия, 16 ноября. Курды пытают арестованных мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Хаме САА уничтожила несколько радикалов, спецподразделение ВС Турции прибыло в Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы на север Алеппо, обстреливают позиции радикалов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует перестрелки в Идлибе.

Курды: арестовывают и пытают жителей Дейр-эз-Зора.

ВС Турция: направила спецподразделение в Африн.

Провинция Алеппо

Спецподразделение ВС Турции прибыло в Африн для обеспечения безопасности на севере провинции Алеппо и контроля вооруженных формирований. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@Syria-Progress-Posts).

Также в связи с провокационными обстрелами боевиков в северную часть региона стягиваются правительственные войска САР, передает военный Twitter-канал (@SteeleM35085377). Ранее сообщалось, что джихадисты обстреляли расположения САА к северо-западу от административного центра провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передает на своей странице в социальной сети Twitter (@AliAlleile), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты гражданских на территории региона. По сведениям автора публикации, захваченные мирные жители подвергаются жестоким пыткам. Другой Twitter-канал (@huseyinbozan) опубликовал фото увечий, нанесенных курдами одному из пленников.

Также «демократические силы» продолжают наносить артиллерийские удары по предполагаемым укрытиям банд «Исламского государства»1 в населенном пункте Хаджин. Об этом пишет источник в Twitter (@FBussoletti).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает в социальной сети Twitter (@RadioAlKul), что после провокационных обстрелов со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса в районе поселения Бабулин.

Также столкновения между САА и террористами отмечаются в окрестностях населенного пункта Кафр Набель. Об этом пишет Twitter-канал (@aleppo_breaking).

Провинция Хама

Оппозиционный Telegram-канал (@ogn55) пишет, что террористы атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Сармания на северо-востоке провинции Хама. Правительственные войска отбили атаку радикальных исламистов.

Также военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HarbiehNadie), что армия Башара Асада продолжает вести артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях города Аль-Латамина. По сведениям автора публикации, бойцы САА ликвидировали ряд боевиков и уничтожили несколько орудий исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)