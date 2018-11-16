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Россия

Стали известны сроки запуска «Протона-М» с двумя спутниками

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Стали известны сроки запуска «Протона-М» с двумя спутниками

Москва, 16 ноября. Коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками MEV-1 и Eutelsat 5WB запланирован на первую половину 2019 года, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Центра имени Хруничева Андрей Панкратов.

Строительство восьми ракет «Протон-М» в Центре имени Хруничева запланировано до конца года. В 2019 году специалисты хотят осуществить до 10 запусков ракет-носителей, пишет RT.

«Планируется, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками Eutelsat 5WB и MEV-1 состоится в первой половине 2019 года», — приводит слова Панкратова ТАСС.

Запуск запланирован на космодроме «Байконур». В центре также добавили, что декабре этого года будут осуществлены примерочные испытания переходной системы ракеты-носителя (ПС РН) и космических аппаратов.

Автор: Катерина Иванова
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