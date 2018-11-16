Песков прокомментировал заявление Путина о политических убийствах в Донбассе

Москва, 16 ноября. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы государства, посвященное критике выборов в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На пресс-конференции в Сингапуре российский лидер напомнил о молчании Запада на тему политических убийств в регионе.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Москва предоставлять доказательства причастности Киева к убийству главы ДНР Александра Захарченко, Песков отметил, что расследованием преступления занимаются в самой республике.

«Этим [расследованием] занимаются следственные органы самой республики. Естественно, до получения конкретной информации, данные [об организаторах преступления] будут держатьcя в тайне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Путина напомнил, что, как ранее и сообщали в ФСБ, существуют основания полагать, что за политическими убийствами, совершенными в Донбассе, стоят украинские власти.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре отреагировал на критику состоявшихся в Донбассе выборов.