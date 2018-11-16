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Путин в Петербурге займется вопросами лекарственного обеспечения россиян

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Путин в Петербурге займется вопросами лекарственного обеспечения россиян

Санкт-Петербург, 16 ноября. Президент России Владимир Путин планирует посетить петербургское фармакологическое предприятие «Геофарм» и обсудить вопросы лекарственного обеспечения россиян. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что «Геофарм» является крупнейшим производителем инсулина и других важных препаратов.

По словам официального представителя Кремля, глава государства также встретится с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Позже вечером Путин посетит концерт, организованный в рамках седьмого Международного культурного форума, и обратится к его участникам с речью.

Напомним, что накануне в Петербурге стартовал Международный культурный форум.С 15 до 17 ноября в Северной столице будут показаны лучшие кинопоказы, выставки и спектакли.

Автор: Кристина Волкова
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