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Сирия: 6 тысяч подконтрольных США боевиков находятся среди беженцев в лагере «Рукбан»

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Сирия: 6 тысяч подконтрольных США боевиков находятся среди беженцев в лагере «Рукбан»

Дамаск, 16 ноября. Более шести тысяч боевиков подконтрольной США группировки находятся среди 50 тысяч беженцев в лагере «Рукбан» в Сирии, сообщил официальный представитель министерства обороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

Тарасов отметил, что одна из актуальных проблем — положение в лагере беженцев «Рукбан», в которой складывается крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Представитель оборонного ведомства напомнил, что общая численность беженцев в этом лагере составила 50 тысяч человек.

«Из которых [50 тысяч временно перемещенных лиц] около шести тысяч — боевики подконтрольной США группировки «Магавир Эс-Саура», — сказал Тарасов.

При этом, добавил представитель российского оборонного ведомства, на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев обсуждались другие вопросы, в том числе, связанные с соблюдением режима прекращения боевых действий и оказания помощи сирийцам.

Автор: Дарья Смолина
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