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США не делали запросов о проведении встречи Медведева и Пенса на саммите АТЭС

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США не делали запросов о проведении встречи Медведева и Пенса на саммите АТЭС

Москва, 16 ноября. Американские власти не делали никаких запросов о проведении встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-президента США Майкла Пенса во время саммита АТЭС. Об этом заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он подчеркнул, что обычно такие контакты согласовываются заранее, а с американской стороны никаких запросов не поступало.

«Что касается перспектив проведения в ходе саммита АТЭС отдельной встречи Дмитрия Медведева с вице-президентом США Майклом Пенсом, то такие контакты, как правило, согласовываются заранее», — заявил Приходько.

Напомним, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества  (АТЭС) пройдет 17-18 ноября в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский президент Владимир Путин не планирует посещать саммит АТЭС

Автор: Денис Коробейников
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