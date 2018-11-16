США не делали запросов о проведении встречи Медведева и Пенса на саммите АТЭС

Москва, 16 ноября. Американские власти не делали никаких запросов о проведении встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-президента США Майкла Пенса во время саммита АТЭС. Об этом заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он подчеркнул, что обычно такие контакты согласовываются заранее, а с американской стороны никаких запросов не поступало.

«Что касается перспектив проведения в ходе саммита АТЭС отдельной встречи Дмитрия Медведева с вице-президентом США Майклом Пенсом, то такие контакты, как правило, согласовываются заранее», — заявил Приходько.

Напомним, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 17-18 ноября в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский президент Владимир Путин не планирует посещать саммит АТЭС