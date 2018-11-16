Прогиб перед националистами: политолог объяснил, зачем в Киеве снова затеяли правку учебников по истории

Киев, 16 ноября. Министерство образования и науки Украины снова планирует переписать историю страны. Деталей в ведомстве пока не раскрывают, но подчеркивают, что корректировке будут подвергнуты учебники для всех школьных классов.

Пересмотром уже вовсю занимается специальная рабочая группа из 25 экспертов. Среди них - учителя школ, историки, представители Института национальной памяти, а также руководитель Центра исследований геноцида украинского народа Василий Марочко.

Новые редакции учебников, по данным издания «Вести Украина», должны были быть готовы еще 8 ноября, тогда их должны были вынести на общественное обсуждение, но рабочая группа к этому времени с масштабной задачей не справилась, и успела пересмотреть только программу для 11 класса.

«Все остальные программы мы еще даже не рассматривали. Пока состоялась всего два заседания», — пояснил «Вестям» один из членов комиссии, учитель истории в киевском спортивном лицее-интернате Александр Гук.

А замглавы рабочей группы Марьян Мудрый заявил, что особое внимание они уделяют терминологии.

«Бывает, что один термин обсуждаем полдня», — похвастался он.

При этом все изменения эксперты тщательно скрывают, обещают лишь, что они будут не слишком существенными. Заведующая сектором методической работы Института нацпамяти Анна Байкенич пояснила, что коррективы скорее можно назвать уточнениями, а не нововведениями. Все дело в том, что за последний год украинские историки открыли некие «новые подробности»

«Поэтому сейчас они вносят свои предложения по содержанию и усовершенствованию понятий. Но если коррективы и будут, то это будут исключительно уточнения, а не нововведения», — добавила Байкенич.

Руководитель Института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что переписывание истории и правки учебников - это абсолютно нормальный процесс.

«С 2014 года и по сей день наши сотрудники регулярно принимают участие в этом процессе», — сказал «Вестям» Вятрович.

Он подчеркнул, что особое внимание они уделяется Голодомору, украинским диссидентам, запрещенной в РФ ОУН-УПА11, и другим факторам, которые, по мнению сотрудников института, подверглись искажению со стороны прежних властей.

К слову, Виктор Янукович также отметился переписыванием учебников. С его подачи в пособии для 11-классников раздел об Оранжевой революции занял только два абзаца, зато появилась его собственная развернутая биография. Раздел, который при Викторе Ющенко назывался «Украина во время Второй мировой войны», переименовали в раздел «Великая Отечественная война». Помимо этого с трех абзацев до одного предложения было сокращено описание деятельности УПА.

В 2016 году в украинские учебники по истории добавили новые разделы о Евромайдане, событиях в Донбассе и Крыму. Политолог Евгений Филиндаш убежден, что сейчас все эти корректировки — просто прогиб перед националистами в преддверии выборов-2019.

Вся эта перепись, как подчеркнул он, была затеяна именно для того, чтобы прогнуться перед избирателями с радикальными националистическими взглядами.

1 Организация запрещена на территории РФ.