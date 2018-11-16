Кремль прокомментировал договоренности Путина и Абэ по Курилам

Москва, 16 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал договоренности российского лидера и премьера Японии Синдзо Абэ по спорным островам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Разговор по теме мирного договора лидеры двух стран вели в формате один на один, и достигли понимания в этом направлении. Важной в этом контексте является и тема союзнических обязательств. У Японии есть обязательства перед ее союзниками», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Asahi Shimbun со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Абэ на саммите АСЕАН якобы пообещал российскому президенту, что в случае передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан там не будут размещены американские военные базы.

При этом источники издания также отметили, что у Токио и Вашингтона есть договоренности, согласно которым военные США могут быть на территории всей страны, но наращивать свое присутствие в регионе Штаты могут только при специальном разрешении властей Страны восходящего солнца.