Москва, 16 ноября. Беженцы, находящиеся в лагере «Рукбан» на фактически оккупированной США сирийской территории, попали в «продуктовое рабство». У них нет денег на продукты, а гуманитарная помощь, направляемая им, попадает в руки боевиков.

«Отмечены случаи попадания в «продуктовое рабство» по причине отсутствия денег у беженцев», — сказал официальный представитель Минобороны России Юрий Тарасов.

Он напомнил, что в начале ноября расхищенной оказалась гуманитарная помощь, направленная в «Рукбан» под конвоем ООН.

«Часть гуманитарного груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся не дошла», — сообщил Тарасов.

В Минобороны подчеркнули, что в районе лагеря находится большое количество боевиков, укрывающихся от САА.

Вашингтону, как ранее неоднократно объясняли в российском оборонном ведомстве, выгодно, чтобы ситуация в «Рукбане» была близка к гуманитарной катастрофе. Это нужно для сохранения потока рекрутов из числа беженцев в подконтрольные США формирования боевиков.