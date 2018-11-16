Большинство россиян удовлетворены жизнью, но стали пессимистичнее — ВЦИОМ

Москва, 16 ноября. Большинство жителей России удовлетворены своей жизнью и оценивают ситуацию в стране как хорошую, однако не ожидают значительного улучшения своего положения в будущем. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, индекс удовлетворенности жизни в октябре этого года составил 63 пункта. В прошлом году этот показатель был на три пункта ниже, а в 2016 году равнялся 46 пунктам.

«О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 58% россиян, об обратном — 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Вместе с этим исследователи зафиксировали снижение уровня социального оптимизма, который показывает, насколько оптимистично россияне смотрят в будущее. Социологи отметили, что только 25% респондентов считают, что через год их семья будет жить лучше, чем в настоящее время. Четверть опрошенных ожидают ухудшения положения. При этом 40% россиян не ожидают каких-то значительных изменений в своей жизни.

Также социологи предложили россиянам оценить экономическую ситуацию в стране. По данным исследования, 70% респондентов считают положение дел в экономической сфере хорошим или очень хорошим, негативно высказались лишь 27%.