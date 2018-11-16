Новый скандал Киева и Варшавы: польские фанаты позарились на Львов

Москва, 16 ноября. Между Киевом и Варшавой разгорелся новый скандал. Польские футбольные фанаты позарились на украинский Львов. Соответствующий баннер они вывесили на одной из трибун во время матча между сборными Польши и Чехии.

Как стало известно, скандалом из-за баннера местных фанатов ознаменовалась товарищеская встреча двух команд, которая проходила в Гданьске 15 ноября. На баннере название города написано на фоне польского флага. Кроме того, на плакате заявляется, что «Львов — колыбель польского футбола». Текст болельщики подкрепили эмблемами польских футбольных клубов «Легия» и «Погонь».

Фотография скандального баннера была опубликована на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Ранее болельщики «Легии» уже вывешивали баннер, заявляющий о том, что Львов является якобы польским городом, на одном из матчей футбольного клуба в Киеве.

В настоящее время отношения между Польшей и Украиной осложнились. Основным камнем преткновения между Варшавой и Киевом стали исторические разногласия. Польша критикует Украину за героизацию ОУН (запрещенная в РФ экстремистская организация), которая в ходе Волынской резни массово уничтожала этнических поляков.

В марте польские власти приняли закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии». В то же время Варшава заявляет, что рассчитывает на прогресс в диалоге с Украиной по исторической памяти.

Кроме того, осложняет отношения Варшавы и Киева принятый прошлой осенью на Украине новый закон об образовании, согласно которому в украинских школах после пятого класса запрещается преподавание на всех языках, кроме украинского. Венецианская комиссия назвала закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам.