«Гигиеническая процедура»: Онищенко с юмором отреагировал на видео с ухом и дал совет журналистам

Забавное видео, на котором чей-то палец тянется к уху депутата-единоросса Олега Быкова во время заседания Госдумы, стало вирусным и вызвало тысячи комментариев. Главная загадка, кто именно пытается потрогать ухо Быкова, так и осталась неразгаданной, и с этим вопросом корреспондент Федерального агентства новостей решил обратиться к первому зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Геннадию Онищенко.

Парламентарий удивился вопросу: «Единороссы друг другу уже пальцы в уши вставляют?», уточнил он. Но еще больше Онищенко удивился тому, что СМИ столько внимания уделяют подобной ерунде.

И хотя на главную загадку — чей палец лез в ухо Олега Быкова — Геннадий Онищенко ответить не смог, но саму историю он прокомментировал с юмором, дав в то же время полезный совет журналистам парламентского пула.

«В самую пору менять регламент по допуску журналистов в зал заседаний Государственной думы, — заметил собеседник ФАН. — Современная техника съемки позволяет делать снимки с частотой более 20 кадров в секунду, не говоря уже о видеозаписи. Из этих съемок не так уж трудно выбрать кадры, на которых человек будет в наиболее нелепой позе. Поймав в кадр моргание, можно даже создать человеку имидж сомнамбулы, когда он, якобы находясь во сне, ходит по помещению».

По словам депутата, он нередко видит снимки очень уважаемых людей, которые то моргают, то зевают, то находятся в какой-то комичной или противоестественной позе. Появление этих кадров в Интернете больше говорит не о тех, кто на них изображен, а об этике, а точнее, о ее отсутствии у журналистов, сливающих эти материалы в Сеть.

«Взываю к этике фотокорреспондентов, работающих в Госдуме, у которых возникает соблазн выставить народных избранников в образах, вызывающих гипертрофированную реакцию пользователей соцсетей. Думаю, от этой практики пора отказываться», — посоветовал Геннадий Онищенко.

Что касается записи с пальцем и ухом, то тут Онищенко высказался с юмором:

«Надеюсь, попытка пройти через наружный слуховой канал к барабанной перепонке не преследовала цель нарушить ее целостность. Это действо скорее имело цель всего лишь выполнить некую гигиеническую процедуру».

Инцидент с пальцем произошел на пленарном заседании, когда Госдума обсуждала изменения в Бюджетном кодексе. Депутаты, попавшие в кадр, сидели за выступавшей в это время представителем «Единой России» Надеждой Максимовой. Согласно схеме рассадки в Госдуме, за Максимовой должен сидеть депутат Юрий Петров, но, судя по видеозаписи, попавший в кадр Олег Быков в тот день сидел не на своем месте.

Комиссия по регламенту Госдумы не нашла нарушений в этом эпизоде, сообщают СМИ. Думская комиссия по этике также не будет рассматривать этот вопрос.