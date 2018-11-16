Москва, 16 ноября. Ежедневно в Сирию возвращается свыше тысячи человек, всего в свои дома вернулись более 1,5 миллионов жителей страны. Наиболее сложная гуманитарная ситуация складывается в лагере беженцев «Рукбан», который находится на подконтрольной США территории. Об этом шла речь на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики, которое состоялось в Минобороны РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно официальным данным, из полутора миллионов сирийцев, которые смогли вернуться в свои дома, более 250 тысяч беженцев были возращены из других государств, остальные — перемещены внутри страны.

На территории Сирии ведется активное восстановление инфраструктуры: восстановлено 123 жилых дома, введены в эксплуатацию 2 медицинских учреждения, восстановлены 3 электроподстанции, ведутся работы в 322 населенных пунктах, ремонтируются 202 школы, 191 дошкольное учреждение, 173 медучреждения, 2030 жилых домов и 90 культурных сооружений.

Министерство экономики и внешней торговли Сирии восстанавливает экономическую устойчивость страны. В Сирии реализуются программы занятости населения — проходит обеспечение курсов профессионального образования с последующим контрактом с работодателем минимум на один год, реализуются программы подготовки предпринимателей, программы поддержки бизнеса, создан комитет для упрощения процедуры лицензирования частных проектов. Консультативный центр занятости проводит постоянный мониторинг рынка труда для выявления спроса и предложения.

В Сирии сейчас уделяют повышенное внимание экономическому развитию провинций — инвесторам и предпринимателям предоставляют промышленные площадки с необходимой инфраструктурой на льготных условиях. Министерство экономики и внешней торговли Сирии стимулирует и привлекает местные и иностранные инвестиции. Благодаря этому был привлечен 761 миллиард сирийский фунтов в промышленные районы страны — эта сумма обеспечивает 125 тысяч рабочих мест.

На территории промышленных районов функционируют центры временного проживания беженцев с предоставлением всех необходимых услуг, есть школы и поликлиники. А самое главное, на территории Сирии убрали ужасающие виды, напоминающие о войне: убрано 3 млн квадратных метров завалов и 5700 единиц поврежденной техники. Как отметил представитель Дамаска, внимание было сосредоточено на разрушенных территориях.

Однако ряд западных стран не готов содействовать в оказании помощи гражданам Сирии. Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко, российской стороной за все время было проведено 1993 гуманитарные акции, в ходе которых доставлено 3 122,26 тонны гумпомощи, а также была оказана медицинская помощь 97421 человеку.

«Еженедельно проходят заседания о прекращении огня и оказанию помощи на территории Сирии», — рассказал представитель Минобороны РФ целевых группах по прекращению огня и вопросам гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

Самая сложная ситуация в Сирии сложилась в лагере беженцев «Рукбан» на территории, подконтрольной США. Там людям не оказывается медицинская помощь, а цены на лекарства в аптеках запредельно высокие.

«Получить медицинскую помощь можно только на территории Иордании, но это очень сложно, так как граница охраняется ВС США, и пропускают только за деньги, обязательно с возвращением на территорию [Сирии]», — сообщил Тарасов.

Более половины временно перемещенных лиц лагеря хотят покинуть его территории, но не могут, так как фактически являются заложниками. Покинуть лагерь можно за деньги — сумма доходит до 1500 долларов США, но таких денег у беженцев нет. На территории лагеря активно распространена торговля людьми.

«Гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» сложилась катастрофическая», — подчеркнул представитель России.

«Положение в котором оказались жители лагеря напоминают условия лагерей Второй Мировой войны, как такое стало возможно в современном мире — это первый вопрос», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. — Почему официальные структуры ООН, в обязанности которой входит поддержка беженцев, не предпринимают никаких действий? Там действительно есть кому и что скрывать».

Представитель Минобороны РФ призвал США немедленно прекратить оккупацию территории лагеря «Рукбан».