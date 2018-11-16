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13:50 16 Ноября 2018

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек | 16 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек | 16 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число погибших в лесных пожарах на севере американского штата Калифорния достигло 66 человек. Более 600 считаются пропавшими без вести. Разгул стихии затронул такие города, как Магалия, Конкау и Парадайс. Число разыскиваемых людей все время меняется. В штате наблюдаются перебои с сотовой связью, поэтому многие эвакуированные жители просто не имеют возможности сообщить, где они, и могут не знать, что их ищут. Как сообщает телеканал CNN, площадь пожара составляет 560 квадратных километров. Уничтожено более 11 тысяч построек. Власти эвакуировали 52 тысячи человек. Ситуация осложняется тем, что в штате ожидается засушливая погода и сильный ветер.

ВСУ обстреляли территорию ЛНР из минометов

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек | 16 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Вооруженные формирования Украины ударили из минометов по жилым кварталам Михайловки, есть разрушения. Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, «противник наращивает свои силы в «серой зоне», ведя обстрелы по мирным гражданам. В этот раз обстрел велся из Золотого-4». Отмечается, что Михайловку обстреливали из минометов калибра 120 мм, запрещенных минскими соглашениями. Андрей Марочко акцентировал внимание на том, что в данном населенном пункте нет военнослужащих Народной милиции ЛНР, следовательно, ВСУ целенаправленно стреляют по мирному населению.

Джулиану Ассанжу предъявили обвинения в США

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек | 16 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В США предъявили обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом накануне сообщила газета Washington Post. Как уточняет издание, американский Минюст не собирался публично заявлять об обвинениях в отношении Ассанжа, эту информацию непреднамеренно раскрыл один из помощников прокурора. При этом в офисе обвинителя в штате Вирджиния заявили, что имя Ассанжа указано в документах ошибочно. Отметим, в Америке его могут приговорить к 35-ти годам тюремного заключения или смертной казни за публикацию документов Госдепартамента.

Торжественный прием в честь экс-посла России в САР прошел в Дамаске

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек | 16 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Министерство иностранных дел Сирии провело торжественную церемонию прощания с послом РФ в республике Александром Кинщаком. Он официально завершил свою работу в Дамаске. На мероприятии присутствовали представители правительств Алжира, Египта, Кореи, Венесуэлы, а также Палестины. В рамках церемонии российский посол был удостоен сирийского ордена «За гражданские заслуги», продемонстрированные во время работы в дипломатическом представительстве РФ в республике. Таким образом, сирийское правительство выразило свое признание и благодарность.

 