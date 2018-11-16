Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек | 16 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек Число погибших в лесных пожарах на севере американского штата Калифорния достигло 66 человек. Более 600 считаются пропавшими без вести. Разгул стихии затронул такие города, как Магалия, Конкау и Парадайс. Число разыскиваемых людей все время меняется. В штате наблюдаются перебои с сотовой связью, поэтому многие эвакуированные жители просто не имеют возможности сообщить, где они, и могут не знать, что их ищут. Как сообщает телеканал CNN, площадь пожара составляет 560 квадратных километров. Уничтожено более 11 тысяч построек. Власти эвакуировали 52 тысячи человек. Ситуация осложняется тем, что в штате ожидается засушливая погода и сильный ветер.

ВСУ обстреляли территорию ЛНР из минометов Вооруженные формирования Украины ударили из минометов по жилым кварталам Михайловки, есть разрушения. Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, «противник наращивает свои силы в «серой зоне», ведя обстрелы по мирным гражданам. В этот раз обстрел велся из Золотого-4». Отмечается, что Михайловку обстреливали из минометов калибра 120 мм, запрещенных минскими соглашениями. Андрей Марочко акцентировал внимание на том, что в данном населенном пункте нет военнослужащих Народной милиции ЛНР, следовательно, ВСУ целенаправленно стреляют по мирному населению.

Джулиану Ассанжу предъявили обвинения в США В США предъявили обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом накануне сообщила газета Washington Post. Как уточняет издание, американский Минюст не собирался публично заявлять об обвинениях в отношении Ассанжа, эту информацию непреднамеренно раскрыл один из помощников прокурора. При этом в офисе обвинителя в штате Вирджиния заявили, что имя Ассанжа указано в документах ошибочно. Отметим, в Америке его могут приговорить к 35-ти годам тюремного заключения или смертной казни за публикацию документов Госдепартамента.