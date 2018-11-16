В Госдуме напомнили не проголосовавшим против героизации нацизма американцам о дедах

Москва, 16 ноября. Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек напомнил американцам, которые не поддержали проект резолюции ООН против героизации нацизма, что их предки отдали свои жизни, чтобы в мире больше никогда не было нацизма.

Ранее стало известно, что третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял в минувший четверг представленный несколькими странами, в том числе Россией, проект резолюции против героизации нацизма. За данный проект резолюции проголосовали 130 стран, воздержалась 51 страна. Единственными, кто проголосовали против документа, — Соединенные Штаты и Украина.

Бальбек объяснил решение Вашингтона тем, что если американское руководство проголосовало бы за, то в дальнейшем было бы тяжело поддерживать киевский режим.

«То, что по Киеву ходят верные «фюреровцы», орут нацистские лозунги, восхваляют дедов — прислужников Гитлера, — это «свобода слова». Это люди со своим мнением. А так как демократия запрещает мешать высказывать свое мнение, то пусть ходят и дальше», — приводит РИА Новости слова депутата.

По словам Бальбека, именно такую позицию заняли американцы, чьи «деды» отдали во время войны свои жизни ради того, чтобы в мире больше никогда не было фашизма. Депутат, поразившись американской памятью поколений, удивился, что США пытаются чему-то учить Россию.