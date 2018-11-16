Луганск, 16 ноября. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил избранного главу Луганской народной республики Леонида Пасечника со вступлением в должность.

«Вы одержали убедительную победу в ходе честных и открытых выборов, прошедших в полном соответствии с самыми высокими международными стандартами», — цитирует РИА Новости Пушилина.

В поздравлении глава ДНР подчеркнул, что уверен в продолжении интеграции между ДНР и ЛНР. По его словам, интеграционные процессы между двумя республиками усилятся в политической, экономической и гуманитарных сферах. Они укрепят международный авторитет ДНР и ЛНР, заявил Пушилин.

Напомним, что выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. И. о. главы ЛНР Леонид Пасечник набрал на выборах 68,3 %, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Денис Пушилин набрал 60,85% голосов.

Власти Украины ввели войска на юго-восток Украины в апреле 2014 года, после того как республики объявили о своей независимости. В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, жители ЛНР и ДНР не согласились с его результатами.