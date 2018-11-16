Новый герой шоу «Холостяк»: россияне окрестили «событием дня» развод Петросяна и Степаненко

Москва, 16 ноября. Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Россияне бурно отреагировали на эту новость в Сети.

Объявление о разводе Степаненко и Петросяна в свое время стало шоком для большинства россиян, которые затем активно следили за процессом расставания звездной пары в новостях. В пятницу, 16 ноября, история обрела свое логическое завершение — юмористы развелись.

Конечно же, об этом написали практически все СМИ. Читатели, которые предпочитают в Сети следить за новостями политики или экономики, саркастично окрестили развод «новостью дня».

«Ужос… Шож теперь будет ? Как нам, жителям Актюбинска, жить то дальше?» — пишут в комментариях к публикациям журналистов (авторский стиль в цитате здесь и далее сохранен).

«10 дневный траур, переименование города в город Петросянск!» — отвечают им другие пользователи.

«Наконец-то Петросян нашел способ развлечь публику», — не упускают возможности зло пошутить интернет-жители.

Многие вспомнили о популярном шоу «Холостяк» на телевидении, в котором уже участвовали и Тимур Батрутдинов, и Алексей Воробьев, и Егор Крид, и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Россияне отметили, что появился новый герой для шоу.

«Вот и клиент в шоу «Холостяк» готов…» — шутят в Сети.

Вот и клиент в шоу "Холостяк" готов.... — Xunior36 (@shnuro2) November 16, 2018

«Петросян и Степаненко развелись, ну все, ушла эпоха», — иронично сожалеют другие.

Петросян и Степаненко развелись,ну все,ушла эпоха — бездарность (@Ebun66) November 16, 2018

«Петросян и Степаненко официально развелись. А я очень жду их у Дудя, пусть покажут молодым щенкам настоящее лицо юмора в России», — предлагают паре последующий план действия россияне.