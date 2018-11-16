Умное снаряжение для умного самолета: эксперт рассказал о новом противоперегрузочном костюме для Су-57

Российские инженеры приступили к тестированию новых высотно-компенсирующих костюмов для пилотов многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК (оборонно-промышленном комплексе).

«Заводские проверки позади, сейчас идет завершающая стадия — государственные летные испытания. В этом снаряжении летчики-испытатели уже летают», — говорит источник.

Стало известно, что новый высотно-компенсирующий костюм (ВКК) выполнен в виде цельного комбинезона с перчатками и носками. Как и в прошлых версиях подобных изделий, он будет автоматически сжимать конечности и живот пилота, что будет препятствовать оттоку крови от мозга во время серьезных и продолжительных перегрузок.

По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, такие костюмы «предотвращают угрозу потери сознания летчика и спасают воздушное судно от крушения».

«Я летал в ВКК и скажу сразу: вне зависимости от самолета, летчик все равно должен быть защищен от перегрузок. А защитить его можно, только если поместить в подобное облачение. Если перегрузки небольшие, надеваются противоперегрузочные костюмы, которые сжимают только ноги и живот. Но если самолет отправляется на большие высоты, где будет серьезно маневрировать, используются уже высотно-компенсирующие костюмы, покрывающие все тело», — сообщил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

ВКК должен плотно подгоняться по фигуре пилота, это делается при помощи специальной шнуровки. Как правило, изготавливается из плотной газопроницаемой ткани и имеет внутри пневмотрубки, раздувающиеся под давлением кислорода, подаваемого системами самолета.

«Сжимая тело, ВКК позволяет перераспределить давление в организме, и оно уходит вверх, к голове. Костюмы, которые войдут в штатную экипировку летчиков Су-57, должны быть оборудованы новыми, сверхскоростными датчиками, способными заранее «предугадывать», на какую область подать повышенное давление и что нужно сжать заранее. Раз у нас новый самолет с новыми характеристиками, то должно быть и новое, умное снаряжение. Тут же другие скорости и другие перегрузки», — заключил собеседник ФАН.

Сроки окончания тестов нового ВКК пока не сообщаются, однако известно, что сразу после их завершения будет дан старт серийному производству. В марте отмечалось, что КБ Сухого получило пять комплектов новых костюмов, а летные испытания займут примерно полгода.

Напомним, Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей на дальних и ближних дистанциях, поражения наземных и надводных целей противника с преодолением его систем ПВО. Первый вылет состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.