Летов жив: РЕН ТВ покажет легендарный концерт «Гражданской обороны» в Москве

Москва, 16 ноября. Заявление главы Минкультуры РФ Владимира Мединского о том, что Егор Летов жив, вызвало новую волну интереса к лидеру «Гражданской обороны».

РЕН ТВ покажет легендарный концерт ГО во дворце «Крылья Советов» 1994 года. 12 ноября министр культуры прокомментировал предложение назвать омский аэропорт в честь Летова.

«Я считаю, при жизни называть – дурная примета», — сказал Мединский.

Летов был лидером первого этапа конкурса «Великие имена России» вместе с музыкантами Ильей Лагутенко и Сергеем Шнуровым. Однако в шорт-листе оказались Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов, что вызвало недовольство поклонников творчества Летова, передает РЕН ТВ.

15 ноября министр снова вернулся к теме имен для аэропортов. Он добавил, что сейчас очень активны «довольно узкие круги», создающие хайп вокруг Летова. Для поклонников музыканта телеканал 18 ноября снова оживит хиты культовой личности, представителя российского андеграунда.