С аэродромов взлететь не успеют: в ГД оценили шансы Eurofighter в случае агрессии против РФ

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung признало бесполезность истребителя Eurofighter против российских зенитных ракетных комплексов ПРО С-400 «Триумф». Журналисты отмечают, что самолет создавался исключительно для того, чтобы противостоять истребителям противника, и не в состоянии бороться с С-400, поскольку не может нести ракеты класса «воздух — земля».

«Столь сложную и современную систему, как С-400, невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь» — сообщается в статье, издание приводит слова собственного источника в немецких ВВС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей согласился с мнением немецкого издания, отметив, что российские разработки вооружений являются уникальными, и потенциальному противнику попросту нечего будет им противопоставить.

«На сегодняшний момент системы точного оружия, ПВО, межконтинентальные ракеты, баллистические ракеты Российской Федерации являются системами, не имеющими аналогов в мире. Именно это является основным сдерживающим фактором. Ничем, кроме как экономическими санкциями, наши конкуренты нас пока удивить не могут. Задача, которую они перед собой ставят, — нанести ущерб бюджету Российской Федерации. Вы прекрасно понимаете, что подобные разработки требуют существенных вливаний. Система С-400 сегодня не имеет аналогов в мире», — говорит член нижней палаты парламента.

По словам собеседника агентства, недавний обстрел Израиля со стороны ХАМАС наглядно показал, что комплексы ПРО зарубежного производства гораздо менее эффективны, чем отечественные разработки.

«Достаточно вспомнить недавний обстрел израильской территории, которая пыталась что-то там сбивать, в итоге ничего не получилось», — напоминает парламентарий.

Также депутат Государственной думы рассказал, как ответит Россия в случае военной агрессии против нее: отечественная сторона будет реагировать адекватно.

«Противник будет уничтожен. Часть будет уничтожена на подлете, а остальная — в ангарах тех аэродромов, которые будут являться объектами для взлета. Инфраструктуру противника надо уничтожать, если он проявляет агрессию. А не ждать, пока полетят самолеты или начнет наступать пехота», — резюмировал Александр Шерин.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.