Винницкое духовенство отказалось поддержать «объединительный» собор украинской церкви

Киев, 16 ноября. Священники винницкого духовенства отказались поддержать правящего архиерея митрополита Симеона, который поддерживает «объединительный собор» по созданию единой украинской церкви. С таким заявлением они выступили на экстренном собрании духовенства в минувший четверг.

«Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности, осуждаем грубое антиканоничное вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и выражаем всецелую поддержку предстоятелю нашей Церкви Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины», — говорится в принятом по итогам экстренного собрания духовенства заявлении.

Соответствующий документ подписали 42 участника встречи из 44, сообщила Strana.ua.

Священники, обратившись с к митрополиту Симеону, предложили ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии 19 ноября. На ней духовенство предлагает провести «общеепархиальное голосование», поддержав решения Архиерейского Собора и «явив всецерковное единство».

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой в составе Русской православной церкви. Кроме того, на территории Украины есть две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

Киевские власти начали требовать от Константинополя предоставления автокефалии. В октябре синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикции РПЦ. При этом Константинополь заявил о начале процесса предоставления украинской церковной структуре автокефалии. Синод РПЦ осудил действия Константинополя и заявил о разрыве отношений.