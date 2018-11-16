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Уганда ждет инвесторов из РФ, чтобы запустить промышленную революцию

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Уганда ждет инвесторов из РФ, чтобы запустить промышленную революцию

Москва, 16 ноября. Многообещающую отдачу обещает инвесторам сотрудничество с Угандой, которая богата минеральными ресурсами и нацелена на поиск долгосрочных контрактов. Таким мнением поделился заместитель главы миссии посольства африканской страны в России Рутазиндва Гидеон Мвебазе.

Дипломат отметил благоприятный климат в отношениях Уганды и России, заявив, что президент страны Йовери Мусевени чрезвычайно высоко ценит контакты с Москвой.

«Российские инвесторы, на мой взгляд, еще не полностью поняли огромный потенциал африканского континента…» — сказал Мвебазе в интервью агентству «Экономика сегодня».  

Он выразил надежду, что Россия, которая в последние годы наращивает свое сотрудничество со странами Черного континента, однажды сможет в полной мере использовать потенциал Уганды во многих областях.

 «Уганда богата минеральными ресурсами… Этот потенциал в значительной степени не задействован, хотя правительство установило стимулирующую политику, и этот сектор предлагает многообещающую отдачу инвесторам», — напомнил Мвебазе.

Он также рассказал, что имеющая благоприятный климат и плодородные почвы Уганда может предложить России сотрудничество в сельском хозяйстве. Кроме того, огромен и туристический потенциал страны, на территории которой находится всемирно известное озеро Виктория.

Уганда ждет инвесторов из РФ, чтобы запустить промышленную революцию

Африканский дипломат поделился мечтами о том, как Россия поможет Уганде войти в четвертую промышленную революцию.  

«В прошлом некоторые страны гордились миссионерской деятельностью, почему бы Россия не стать технологическим миссионером в Африке?» — заявил представитель посольства Уганды в РФ.  

Автор: Федор Веснин
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