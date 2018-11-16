Симферополь, 16 ноября. Принятая Генассамблеей ООН новая резолюция по Крыму, в которой говорится о якобы имеющих место нарушениях прав человека на полуострове, провоцирует Киев на новые преступления, заявил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

Он напомнил, что подобные резолюции не соответствуют реальному положению дел на полуострове и распространяют пропагандистские мифы, выдуманные в Киеве и Вашингтоне.

«Ее авторы и за нее голосующие страны откровенно игнорируют мнение крымчан и наши приглашения приехать и на месте разобраться в ситуации в регионе», — подчеркнул Аксенов.

Вместо этого, по словам Аксенова, крымчане получили очередную порцию голословных обвинений. «Заботу» о правах жителей полуострова глава республики назвал фальшивой. Он отметил, что на Украине продолжается гражданская война, в тюрьмы попадают люди, не разделяющие официальной позиции украинских властей, происходят похищения и убийства людей.

«Считаю, что принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в 2014 году жителя Крыма сделали свой выбор свободно и осознанно, в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Аксенов отметил, что международное сообщество это понимает. Об этом, по словам политика, свидетельствует то, что большинство государств резолюцию не поддержали.

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной очередную резолюцию по Крыму, в которой заявляется о якобы нарушении прав жителей полуострова. Против резолюции высказались 26 государств, в том числе Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия и ЮАР.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Киев и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признают. Москва неоднократно обращала внимание, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.