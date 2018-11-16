«Чистки» в приморском штабе Навального: «политический труп» избавляется от сторонников

В штабе блогера Алексея Навального во Владивостоке творятся интересные дела. Из Москвы в Приморье недавно была «десантирована» Ольга Гусева, известная сотрудница Навального, которая занимается, в частности, организацией его регионального турне. Подробнее о страстях в штабе Навального — в материале Федерального агентства новостей.

По информации некоторых СМИ, Ольга Гусева прибыла во Владивосток, чтобы навести порядок — волонтеры отказываются подчиняться. Как оказалось, из московского штаба горе-либерала прибыло указание агитировать за Андрея Ищенко, в недалеком прошлом бизнесмена и коммуниста, прославившегося во время скандальных выборов в Приморье. В итоге Гусева начала «зачистки» в местном штабе. Всех несогласных работать на Ищенко убрали из рабочей конференции.

Позиция Навального всегда конъюнктурна

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что скандалы среди сотрудников Алексея Навального не редкость. Они были не раз и в прошлом, а приморская ситуация лишь подтверждает тенденцию. Поскольку большинство сотрудников Навального (сотрудников, получающих деньги за свою деятельность, а не рядовых сторонников Навального) работают отнюдь не за идею, то удивляться тут нечему. Так оно и должно было произойти.

«Позиция Навального всегда конъюнктурна. Как либерал-рыночник, изначально он выступал за пенсионную реформу, но, увидев массовое недовольство граждан, тут же совершил резкий поворот в прямо противоположную сторону, организовав акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Причина ясна: надо использовать любой повод для противостояния с руководящими фигурами во власти, чтобы самому занять их место. То же самое происходит и с действиями Навального на губернаторских выборах в Приморском крае», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, этот подход и привел к необходимости отправить на место событий своего доверенного эмиссара, на которой, судя по всему, и замкнутся все отпущенные штабом Навального финансовые ресурсы. Понятное дело, что это вызвало недовольство местных «штатных» сотрудников Навального, завершившееся скандалом и выяснением отношений в публичной плоскости.

«Никакой идеологической подоплеки в случившемся нет. Банальные разборки за доступ к финансовым и медийным ресурсам. Грубо говоря, «за доступ к телу вождя» и связанным с этим бонусам. Произошедшее в Приморье — очередной хороший урок для тех наивных людей, как правило, молодых, которые еще считают гражданина Навального честным оппозиционером, думающим о будущем России. Теперь они могут сделать выводы о том, как функционирует «команда Навального» и чем именно мотивированы ее члены», — добавил Владимир Соловейчик.

Очевидно, заметил эксперт, игра, затеянная Алексеем Навальным на выборах в Приморском крае, не принесет ему чаемых политических дивидендов, да он и сам это понимает. Ему сейчас важнее продемонстрировать зарубежным покровителям активность, показать им (неслучайно разворот предвыборной ситуации среди сотрудников Навального в Приморье совпал с его зарубежным вояжем) наличие разветвленной региональной сети сторонников.