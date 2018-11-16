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В Кузбассе начали проверку после публикации видео о демонтаже детской площадки

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В Кузбассе начали проверку после публикации видео о демонтаже детской площадки

Кемерово, 16 ноября. В Междуреченске Кемеровской области детскую площадку демонтировали спустя час после того, как она была установлена.

Видео работ, которые шли на детской площадке, разместили в Сети. Как пишет «Газета Кемерова», прокуратура начала проверку по факту публикации видео. Как уточнили в прокуратуре, на кадрах видно, как во дворе дома в Междуреченске установили лавочки, качели и забор. Спустя час после фотосъемки все предметы демонтировали и увезли на автомобиле.

Автор ролика, выложенного в Интернете, считает, что площадку фотографировали чиновники, чтобы отчитаться о выполнении работ.

Сотрудники прокуратуры города пообещали установить, кто выполнял данные работы и как они финансировались. Если будут обнаружены нарушения, прокуратура примет меры. Результаты проверки будут объявлены позже. 

В Кузбассе начали проверку после публикации видео о демонтаже детской площадки

Автор: Алия Садыкова
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