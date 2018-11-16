В комиссии Госдумы по этике не оценили шутку депутата, пихавшего палец в ухо коллеге

На сайте Госдумы 15 ноября появилась видеозапись пленарного заседания, посвященного изменениям в Бюджетном кодексе РФ. В кадр попал 35-летний парламентарий от фракции «Единая Россия» Олег Быков, сидевший за выступающей в это время Надеждой Максимовой. Его сосед слева, чье лицо не вошло в объектив телекамеры, пытался засунуть ему палец в ухо.

Этот случай принялись активно обсуждать в СМИ и соцсетях. Федеральное агентство новостей пыталось дозвониться до героя видеоролика вечером четверга и утром пятницы, но, к сожалению, безуспешно.

Зато прокомментировать эту историю из серии «И смех и грех» согласился член думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Анатолий Выборный.

В беседе с корреспондентом ФАН парламентарий заметил, что в российском обществе сегодня сформировался «мощный запрос на государственников».

«Россияне хотят, чтобы их интересы представляли и продвигали серьезные государственные деятели, с большой ответственностью подходящие к исполнению своих должностных обязанностей и полномочий, которые действительно заботятся о государстве и благополучии граждан», — подчеркнул Анатолий Выборный.

По его мнению, повышенный интерес к инциденту связан с тем, что «шутка депутатов была неуместна».