Сирия в опасности из-за США: с кем воюет коалиция в Дейр-эз-Зоре

Действия Соединенных Штатов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор вызывают все больше и больше вопросов к американскому военному командованию. Очередной авианалет коалиции снова привел к значительным жертвам среди мирного населения. Почему для США не важна борьба с «Исламским государством»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

По сообщениям сирийского информационного агентства SANA, накануне двадцать три мирных жителя деревень Абу-Бадран и Ас-Суса, расположенных на территории так называемого Хаджинского кармана, были убиты авиаударом американской авиации.

При этом ситуация с «Исламским государством» к востоку от Евфрата остается прежней. После того, как курды вновь утратили контроль над районом к югу от города Хаджин и вплоть до сирийско-иракской границы, «Демократические силы Сирии» даже не пытаются начать наступление.

Пока террористы ИГИЛ, пользуясь контролем над участком границы, беспрепятственно перебрасывают подкрепления из Ирака в Сирию, международная коалиция проводит бомбардировки жилых кварталов деревень, где «Исламское государство» удерживает гражданское население. Причем зачастую коалиция использует для этого запрещенные виды вооружения.

Эту проблему на вчерашнем брифинге подняла официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — заявила Мария Захарова.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Эксперт провел параллели между нынешней ситуацией в провинции Дейр-эз-Зор и войной во Вьетнаме.

«Можно вспомнить, как во Вьетнаме Соединенные Штаты Америки применяли запрещенное вооружение. И та жестокость, которую американцы демонстрировали тогда, никуда не девалась и теперь проявляется по отношению к Сирии. На сегодняшний день складывается ощущение, что Соединенные Штаты Америки развернули полномасштабную войну на уничтожение против сирийского народа, то есть геноцид. И никакого отношения это к борьбе с «Исламским государством», конечно же, не имеет», — объяснил собеседник ФАН.

По мнению Александра Переджиева, отличие действий США во Вьетнаме и в Сирии заключается в том, что последней военная операция проводится «под соусом» якобы борьбы с «Исламским государством», хотя на деле идет уничтожение сирийского народа.

«Я думаю, что об этом надо говорить, прежде всего, нашим дипломатам и представителям. И раз со стороны США идет геноцид сирийского народа, сирийский народ имеет полное право на защиту и противодействие Соединенным Штатам Америки. Американская агрессия не прекратится, пока США не выгонят с сирийской земли. До тех пор они будут заниматься своими преступлениями и дальше», — уверен собеседник ФАН.

Отсутствие борьбы против «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор создает опасный прецедент. 28 октября, воспользовавшись песчаной бурей, террористы уже выбили американских партнеров в лице курдских вооруженных формирований из деревень Аш-Шаджла, Ас-Суса, Музан, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани. И если международная коалиция продолжит вместо боевиков ИГИЛ уничтожать мирных жителей, террористы могут попытаться продолжить наступление как в северном направлении, на позиции «Демократических сил Сирии», так и в западном, через Евфрат, на подконтрольный сирийским правительственным войска берег.

«Я думаю, террористам со стороны Соединенных Штатов Америки даже оказывается помощь в этом. Раз американцы не ведут против них активных боевых действий, значит, боевики получают возможность передохнуть, перегруппироваться, запастись продовольствием, в том числе продовольствием и боеприпасами, понять, как лучше действовать, то есть подготовить операцию. Все это может иметь место», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.