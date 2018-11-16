Предвыборный план провалился: в Киеве рассказали, как епископы УПЦ МП подвели Порошенко

Киев, 16 ноября. Основной предвыборный лозунг украинского президента Петра Порошенко «Армия, мова, вера» уже провалился, епископы УПЦ МП подвели политика, теперь ему нужно искать поддержку неизвестно где, считает политолог Михаил Погребинский.

Так специалист прокомментировал провал плана Порошенко уговорить иерархов каноничной УПЦ Московского патриархата присоединиться к томосу. Переманить часть епископов на свою сторону ему нужно, чтобы как можно скорее провести «объединительный собор», где планируется избрать главу новой церковной структуры и принять ее устав.

Порошенко очень спешит это сделать, поскольку хочет попытаться поставить на пост главы автокефальной церкви своего человека. Для этого же в украинской прессе появляются вбросы о том, что Филарет уже якобы уведомил Константинополь о том, что он не собирается претендовать на этот пост, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, с помощью этих слухов происходит давление на Филарета, чтобы он отказался от своих амбиций.

Погребинский считает, что Варфоломей не стал пытаться встретиться с иерархами УПЦ МП по томосу, а поручил этот переговоры Порошенко, потому сам прекрасно понимал, что предоставление автокефалии раскольникам грозит его собственному положению.

«Но надо представлять себе, насколько Порошенко и Варфоломей не понимали конкретной ситуации. Не понимали личности блаженнейшего Онуфрия. Для меня было очевидно, что этот человек, в течение такого времени демонстрирующий мужественнейший характер, конечно, не пойдет на компромисс. А им это было непонятно. И Порошенко все еще надеется», — отметил эксперт.

Кроме того, Погребинский считает, что тот лозунг, с которым носится Порошенко «Армия, мова, вера» провалился, и это наглядно демонстрирует предвыборный рейтинг украинского президента, который по последним данным, оказался ниже даже рейтинга главы «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.