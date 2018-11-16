Мать детей рэпера P. Diddy найдена мертвой в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 16 ноября. Американская модель, актриса Ким Портер найдена мертвой в квартире в Лос-Анджелесе. Что стало причиной смерти бывшей возлюбленной известного рэпера Шона Джона Комбса, известного как P. Diddy, не уточняется.

Смерть Портер подтвердил представитель рэпера, сообщил TMZ. Напомним, актриса встречалась с P. Diddy 13 лет, она родила музыканту троих детей.

Таблоид со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что из дома модели поступило сообщение в отдел полиции об остановке сердца. Отмечается, что она на протяжении нескольких недель болела гриппом, возможно, пневмонией. Она обращалась к врачу и жаловалось, что улучшений никаких нет.