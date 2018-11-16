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Олимпийского чемпиона Транькова затравили в Сети из-за слов о Загитовой

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Олимпийского чемпиона Транькова затравили в Сети из-за слов о Загитовой

Москва, 16 ноября. Двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова затравили в Сети после его слов о российской фигуристке Алине Загитовой. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

Траньков написал, что ему пожелали ослепнуть, оглохнуть или заболеть раком.

«Настоящие фанаты! А вы говорите — футбол», — написал Траньков.

Спортсмену пришлось закрыть комментарии на странице, поскольку ему начали поступать угрозы о расправе.

Напомним, 14 ноября в интервью изданию «Спорт день за днем» Траньков, комментируя противостояние Загитовой и Медведевой, подчеркнул, что никто не болел за Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане.

Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании. Евгения Медведева — серебряную медаль.

Автор: Денис Коробейников
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