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Ученые объяснили необычное пристрастие людей к горькому кофе

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Ученые объяснили необычное пристрастие людей к горькому кофе

Чикаго, 16 ноября. Ученые обратили внимание, что пристрастие людей к горькому кофе является неестественным явлением для человека. Специалисты Северо-Западного университета в Чикаго провели эксперимент, чтобы объяснить это явление.

По словам ученых, горький вкус напитка или еды обычно предупреждает человека о том, что они содержат опасные для жизни вещества. На фоне этого довольно неестественным является факт того, что многие люди любят «черный» кофе. Эксперты назвали его «противоестественным» с эволюционной точки зрения. 

Американские ученые решили провести эксперимент, в ходе которого попросили жителей Британии рассказать о пищевых привычках. Для исследования они также задействовали данные британского геномного консорциума UK Biobank.

Ученые объяснили необычное пристрастие людей к горькому кофе

Экспертам удалось выяснить, какие мутации присутствовали в генах участников исследования и управляли восприятием разных вкусов. Как оказалось кофе предпочитали люди, у которых есть гены с высокой чувствительностью к кофеину. При этом они плохо ощущали хинин и некоторые другие горькие субстанции, а также довольно равнодушно относились к чаю и алкоголю.

Автор: Катерина Иванова
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