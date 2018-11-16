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ЦБ выпустил три памятные монеты из серебра

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ЦБ выпустил три памятные монеты из серебра

Москва, 16 ноября. Центробанк выпускает в обращение три памятные монеты из серебра в пятницу, 16 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В серии «Выдающиеся личности России» выйдет монета с номиналом два рубля, посвященная столетию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына. На оборотной стороне монеты изображен портрет Солженицына на фоне полок с книгами. Всего таких монет выпустили три тысячи штук.

На второй монете изображено здание Совета Федерации, над ним — геральдический символ верхней палаты парламента на фоне выполненного в цвете российского флага. Номинал монеты — три рубля, тираж — три тысячи штук.

ЦБ выпустил три памятные монеты из серебра

Еще одна монета выходит в серии «Памятники архитектуры России». На ней изображен Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), Севастополь. Монета выпущена тиражом три тысячи штук и номиналом три рубля.  

ЦБ выпустил три памятные монеты из серебра

Автор: Дарья Смолина
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