ЦБ выпустил три памятные монеты из серебра

Москва, 16 ноября. Центробанк выпускает в обращение три памятные монеты из серебра в пятницу, 16 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В серии «Выдающиеся личности России» выйдет монета с номиналом два рубля, посвященная столетию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына. На оборотной стороне монеты изображен портрет Солженицына на фоне полок с книгами. Всего таких монет выпустили три тысячи штук.

На второй монете изображено здание Совета Федерации, над ним — геральдический символ верхней палаты парламента на фоне выполненного в цвете российского флага. Номинал монеты — три рубля, тираж — три тысячи штук.

Еще одна монета выходит в серии «Памятники архитектуры России». На ней изображен Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), Севастополь. Монета выпущена тиражом три тысячи штук и номиналом три рубля.