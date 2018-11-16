Восстановленный мемориал советским солдатам откроют в Польше

Санкт-Петербург, 16 ноября. В деревне Горынь в Польше 8 декабря откроют восстановленную братскую могилу советских военнопленных. Здесь покоятся останки 700 солдат.

В центре братской могилы находится памятник с пятиконечной красной звездой и надписью: «Место, освященное кровью 700 русских солдат», которые были взяты в плен и убиты немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1944 годах.

Как отмечает «Петербургский дневник», могила долгое время была в запущенном состоянии. Памятник медленно разрушался, а местные власти не собирались его реконструировать. Благодаря создателям проекта «Бессмертные имена», мемориал привели в порядок.

По словам гедиректора фонда «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца» Андрея Кононова, это будет примером того, как нужно относиться к своей истории и помнить подвиги советских солдат. Он добавил, что Россия всегда будет чтить память о героях.

Ранее в Совфеде и в Госдуме неоднократно заявляли, что в Польше пытаются переписать общую историю. В МИД РФ критиковали бездействие польских силовиков после актов вандализма в отношении советских памятников.