Дамаск, 17 ноября. Накануне через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» в Сирию прибыла девятая партия беженцев из Ливана. Женщины, мужчины и дети, не скрывая радости, вернулись на родину после долгих лет скитаний. Об этом с места событий сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Всего через КПП прошло 370 человек. В данный момент все они распределены по своим родным деревням и населенным пунктам, освобожденным от незаконных вооруженных формирований.

«Слава богу, мы рады, что вернулись в нашу страну Сирию. Сейчас у нас все хорошо», — заявил в интервью ФАН один из прибывших сирийцев.

Напомним, что в данный момент сирийское правительство делает все, чтобы вернуть людей, оказавшихся в другой стране. Это стало особенно актуально после очищения большей части провинций Сирийской Арабской Республики от террористических группировок, которые долгие годы удерживали регион в страхе.

Ливанские власти со своей стороны обеспечивают возвращение сирийских беженцев через организованные в САР контрольно-пропускные пункты, согласно договоренностям, достигнутым с Дамаском.

Стоит отметить, что всего с начала военной операции в сирийской республики в свои дома вернулось более 1,5 человек. С 2011 года на территорию Ливана прибыло порядка двух миллионов человек. В мае 2015 года в стране уже не было места для приема сирийских беженцев. Сейчас в лагере переселенцев продолжают оставаться чуть менее миллиона людей. Некоторые из них уже больше года ждут возможности вернуться домой, однако из-за длительных бюрократических процедур это кажется затруднительным.

И, тем не менее, те, кто уже добрался до родных деревень, по-настоящему счастливы снова увидеть спокойную и безопасную Сирию. Они выражают благодарность сирийской армии и российским союзникам, которые помогли очистить их землю от насилия и страха.