Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в США из-за вспышки сальмонеллеза

Москва, 16 ноября. Роспотребнадзор предостерег российских путешественников от поездок в США из-за вспышки сальмонеллеза. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

Как уточняет Роспотребнадзор со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями США, случаи заболевания острой кишечной инфекцией из-за возбудителя сальмонеллеза были зафиксированы в 29 штатах. При этом еще в 22 была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, из-за которой заболели 120 человек.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — подчеркнули в ведомстве.

Как передает сетевое издание «Царьград», причиной заболевания в 29 штатах стало употребление куриных полуфабрикатов, в 22 других штатах болезнь распространялась через фарш фирмы JBS Tolleson.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изъял более 3,5 тонн некачественной хлебобулочной продукции после обнаружения в ней токсинов, грибка и пестицидов.