Toyota официально представила новый седан Corolla

Москва, 16 ноября. Автомобильный концерн Toyota представил новое поколение легендарного седана Corolla. Презентация прошла на выставке в Гуанчжоу, общественности показали последнего члена семейства Corolla, пишут специализированные ресурсы.

Новая Corolla получила платформу TNGA, обновленную внешность и двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force, отмечает Motor.ru.

Новая Toyota Corolla представлена официально. Ждем в России / / В рамках дня-открытия автомобильной выставки в Гуанчжоу (Китай) состоялась официальная презентация нового седана Toyota Corolla. Чуть позже автомобиль был представлен в Калифорнии (США). .. https://t.co/UzgMQO51qq — Новости Daily-Motor (@daily_motor_ru) November 16, 2018

До российского рынка, по оценкам экспертов, новинка доберется в первом квартале 2019 года. Ожидается, что в России Toyota Сorolla сохранит привычные 1,6 и 1,8-литровые двигатели, а вот смогут ли россияне приобрести гибрид, пока непонятно.