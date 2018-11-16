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Toyota официально представила новый седан Corolla

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Toyota официально представила новый седан Corolla

Москва, 16 ноября. Автомобильный концерн Toyota представил новое поколение легендарного седана Corolla. Презентация прошла на выставке в Гуанчжоу, общественности показали последнего члена семейства Corolla, пишут специализированные ресурсы.

Новая Corolla получила платформу TNGA, обновленную внешность и двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force, отмечает Motor.ru. 

До российского рынка, по оценкам экспертов, новинка доберется в первом квартале 2019 года. Ожидается, что в России Toyota Сorolla сохранит привычные 1,6 и 1,8-литровые двигатели, а вот смогут ли россияне приобрести гибрид, пока непонятно.

Автор: Федор Веснин
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