Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Маск ищет «рыцаря» с французским акцентом, который будет оскорблять людей

92
0 Оставить комментарий

Маск ищет «рыцаря» с французским акцентом, который будет оскорблять людей

Москва, 16 ноября. Американский изобретатель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о вакансии «рыцаря» для сторожевой башни, которую строят в Лос-Анджелесе.

Маск сообщил о поиске кандидата на должность «рыцаря» сторожевой башни, которую строит компания The Boring Company в Лос-Анджелесе.  Из требований к кандидату — французский акцент, написал предприниматель.

«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей», — написал он в микроблоге Twitter.

На сайте компании The Boring Company действительно числится вакансия стражника. При этом сообщается, что данная позиция будет доступна только два дня.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.