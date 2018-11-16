Маск ищет «рыцаря» с французским акцентом, который будет оскорблять людей

Москва, 16 ноября. Американский изобретатель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о вакансии «рыцаря» для сторожевой башни, которую строят в Лос-Анджелесе.

Маск сообщил о поиске кандидата на должность «рыцаря» сторожевой башни, которую строит компания The Boring Company в Лос-Анджелесе. Из требований к кандидату — французский акцент, написал предприниматель.

«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей», — написал он в микроблоге Twitter.

The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2018

На сайте компании The Boring Company действительно числится вакансия стражника. При этом сообщается, что данная позиция будет доступна только два дня.