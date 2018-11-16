Российский шоу-бизнес — это украинцы: Гордон разнес Киев за сбежавших Цекало и Лорак

Киев, 16 ноября. Известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что «российский шоу-бизнес — это на 80% украинцы». Соотечественников он обвинил в том, что они «не ценят своих», киевским властям же от Гордона досталось за то, что они не интересуются талантливыми людьми.

Гордостью российского шоу-бизнеса журналист, в частности, назвал Александра Серова, Александра Цекало и Таисию Повалий.

«Мы своих не ценим. Украина никогда не ценила своих и от этого они разъезжались. Они уезжали в разные страны, в разные города.А уезжают они потому, что государство совершенно не интересуется талантливыми людьми. Потому, что те, кто олицетворяет государство, их интересует только их личные бабки», — сказал Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

Гордон в очередной раз буквально разнес Киев, отметив, что в России артистам платят гораздо больше, кроме того, к ним гораздо лучшее отношение публики, именно поэтому они и бегут в соседнюю страну.

«А что такое российский шоу-бизнес? Да это украинцы на 80%. Успенская, Королева, Лолита, Цекало... А сколько киевлян, только киевлян, являются гордостью российского шоу-бизнеса… Лобода, Лорак, Повалий – они же все российские звезды сегодня», – заявил журналист, перечислив некоторых «сбежавших» артистов.

Гордон регулярно дает максимально жесткие оценки действиям украинских властей. Ранее, в частности, он назвал отвратительным поведение депутатов, разыгравших пародию на знаменитую сцену из картины Ильи Репина «Письмо запорожцев турецкому султану». Украинские депутаты, напомним, «писали письмо» президенту России Владимиру Путину, за что получили от соотечественников ряд нелестных эпитетов в свой адрес.