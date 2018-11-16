Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек

Калифорния, 16 ноября. Количество погибших в лесных пожаров в Калифорнии достигло 66 человек. Более 600 человек считаются пропавшими без вести из-за лесных пожаров на севере американского штата Калифорния.

Разгул стихии затронул такие города, как Магалия, Конкау и Парадайс. Число разыскиваемых людей все время меняется. В штате наблюдаются перебои с сотовой связью, многие эвакуированные люди просто не могут сообщить, где они, и узнать, что их ищут.

Как сообщает телеканал CNN, всего площадь пожара составила 560 квадратных метров. Уничтожено более 11 тысяч построек. К настоящему моменту известно о 66 погибших и 631 пропавшем без вести. Власти эвакуировали 52 тысячи человек. Ситуация осложняется тем, что в штате ожидается засушливая погода и сильный ветер.