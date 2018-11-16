Кабмин расширил программу льготных авиаперевозок по России

Москва, 16 ноября. Российское правительство расширило программу льготных пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток по всей стране. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече с врио главы Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока он сообщил о подписании соответствующего постановления. Согласно документу, правительство намеренно выделить на программу больше субсидий. При этом льготные авиаперевозки будут осуществляться в течение всего года.

«Мы расширили социальные категории людей, попадающих под действие субсидии, теперь сюда попадают и многодетные семьи», — отметил Медведев.

Россияне могут воспользоваться льготными тарифами на авиаперевозки в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Согласно действующим правилам, приобрести льготный билет могут россияне до 23 лет, граждане РФ старше 60 лет (мужчины) и старше 55 лет (женщины), а также инвалиды первой группы, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие, инвалиды с детства второй или третьей группы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что аналоговое вещание в России будет поэтапно отключаться для перехода на цифровой формат вещания.