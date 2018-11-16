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Экономика

Доллар и евро подорожали на открытии торгов Мосбиржи

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Доллар и евро подорожали на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 16 ноября. Евро и доллар по отношению к рублю подорожали на торгах Московской биржи в пятницу, 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов курс доллара составил 65,96 рубля, что на шесть копеек выше, чем на закрытии биржи в минувший четверг. К 11.00 американская валюта еще увеличилась на несколько копеек и закрепилась на уровне 66,03.

Что касается евро, то на открытии торгов, прибавив 16 копеек, составил 74,84 рубля. В течение следующего часа европейская валюта «прибавила» в цене и составила 74,92 рубля, сообщила «Свободная пресса».

Автор: Дарья Смолина
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