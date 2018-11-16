Двух настойчивых котов из японского музея пригласили в Россию

Калининград, 16 ноября. Рыжего и черного котов, которые уже два безуспешно пытаются попасть в японский музей в городе Ономити, пригласили посетить курортный город Зеленоградск.

Галерея в японском Ономити приобрела популярность не настолько из-за выставленных работ, сколько из-за двух настойчивых котов, которые уже два года пытаются проникнуть внутрь. Первый из них — черный — появился у входа в музей после фотовыставки домашних животных в 2016 году. Вскоре у него появился напарник — рыжий кот. Несколько раз в неделю мохнатые сообщники пытаются проскочить в музей, однако их планам мешают охранники учреждения.

【ご案内 information of WEB】続けて失礼します m(_ _)m。海外の動物ビデオ専門のサイト The Dodo さんにも取り上げていただいていました。フォロワーの皆様の情報のお蔭です。ありがとニャ (^o^)／ Thank you for featuring our news. https://t.co/kDcxhmpbl1 — 尾道市立美術館 (@bijutsu1) November 14, 2018

В администрации Зеленоградского городского округа рассказали о приглашении для котов и сотрудников музея. Им предлагают присоединиться ко Дню рождения зеленоградского кота, который ежегодно проходит в марте.

«Уникальный музей кошек «Муррариум» выделил для гостей из Японии специальный абонемент для неограниченного посещения музея, — констатировали городские власти. — Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник».

Отмечается, что уже известные на весь мир японские коты смогут посетить не только Музей кошек, но и в другие музеи Зленоградска. Принимать четвероногих гостей будет единственный в мире «котошеф» Светлана Логунова. Она является специалистом, который занимается уходом за уличными котами.

Стоит отметить, что в городе действительно кошкам уделяют особое внимание. Так, в 2017 году в Зеленоградске была установлена скульптурная композиция. На ней были изображены уличные коты, которые едят с тарелки рыбу. Отмечается, что в этом сквере, где разместили скульптуру, жители ближайших домов регулярно кормили уличных котов.