Трагикомедия типа Brexit: чего на самом деле добиваются США шантажом насчет ДРСМД

«Мяч» в вопросе сохранения Договора о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности) находится на стороне Российской Федерации, об этом заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы продолжаем работать. У нас есть некоторые возможности. Мы сделали предупредительный выстрел, если хотите. Мяч на их стороне. Они должны вернуться в рамки договора. Мы этого не наблюдаем… Президент ясно сказал: мы будем отстаивать то, что хорошо для американского народа. Мы больше не будем терпеть нарушения Россией договора», — сказала она.

По словам Андреа Томпсон, нарушения происходят уже более пяти лет, о чем Соединенные Штаты постоянно напоминают европейским партнерам. Она утверждает, что Москва никак не реагирует на предупреждения.

«Мы продолжаем показывать разведданные и информацию на наших с ними экспертных встречах, на встречах ключевых руководителей, а со стороны Российской Федерации в ответ нет даже признания того, что они нарушают. Они продолжают производить [ракеты] SSC-8 (их также называют ракетной системой 9M729. — Прим. ФАН), продолжают размещать и испытывать их», — продолжила Томпсон.

Вовлечь Китай

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что Госдеп переложил ответственность за сохранение договора на Москву. Однако за словами представителей Вашингтона о возможном выходе из ДРСМД стоит нечто другое. Задача США тут на самом деле не выйти из договора (хотя Дональд Трамп от этого получит определенные плюсы — военные заказы и так далее), а переписать его на своих условиях, вовлечь в него Китай. Это задача-максимум.

«Задача-минимум: если и придется выходить, то с высоко поднятой головой и переложив ответственность на Россию. Мол, мы не хотели, старались сохранить до последних сил, но эти несговорчивые русские не идут на уступки, нарушают и прочее. Кроме того, отсутствие спешки тут легко объяснимо. Ситуация, под которую очень подходит пословица: «Поспешишь — людей насмешишь». Рубануть можно все одним махом, а вот последствия потом придется расхлебывать», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, американцы прекрасно понимают, что Россия ничего не нарушает, а вот отсутствие договора как раз развяжет ей руки. И не только ей. Расторжение ДРСМД — и возможное расторжение еще и СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ФАН) — уничтожает всю систему ядерной безопасности, сложившуюся после холодной войны.

«Это очень опасный прецедент, который может иметь непредсказуемые последствия. Ведь если нет бога, значит, ничего не свято. Кроме того, Вашингтон не может не учитывать мнение европейских союзников, которые прямым текстом говорят о том, что это угроза их безопасности. Трамп может сколько угодно перешагивать через Европу, демонстрируя ей, что «я — начальник, ты — дурак», но и тут должен быть разумный предел, нельзя перегибать палку — рано или поздно она сломается. Наконец, сказать легко, а вот сделать. Одобрит ли Конгресс, нижняя палата которого теперь контролируется демократами? Демократы уже дали понять, что не дадут Трампу спокойной жизни до конца его срока», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, демократы сейчас больше заинтересованы в интенсификации всяких расследований против Трампа и будут тормозить все его начинания. Во всяком случае можно с уверенностью сказать, что до Нового года, пока они будут формировать комитеты и так далее, они даже думать об этом не будут.