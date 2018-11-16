Сирия новости 16 ноября 12.30: САА отбила атаку боевиков в Хаме, жители Алеппо получили гуманитарную помощь от ЦПВС

Сирия, 16 ноября. САА отбила атаку радикалов в Хаме, жители Алеппо получили гуманитарную помощь от ЦПВС, «Тахрир аш-Шам» продолжает дестабилизировать ситуацию в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Алеппо и Хаме, укрепляют позиции в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: укрепляет позиции в Идлибе.

«Национальный фронт освобождения»: атаковал расположения САА в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Рашидин не утихает противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Информационное агентство Al-Ittihad пишет, что боевики формирования «Национальный фронт освобождения» атаковали расположения правительственных сил к северо-западу от административного центра провинции Алеппо. По заявлениям джихадистов, во время атаки было убито трое военнослужащих САА. Официальные источники данную информацию не подтвердили.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в Алеппо, сообщает местный источник в Twitter (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям ИГ1 в поселениях на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет местный источник на своей странице в Twitter (@david_soiza). Ранее под огнем сил возглавляемого США альянса погибло около 40 мирных жителей региона, в том числе женщины и дети. В то же время информации о потерях в рядах «Исламского государства»1 не поступало.

В подконтрольном правительственным войскам административном центре региона начала свою работу художественная выставка, передает Twitter-канал (@ahmadalissa).

Провинция Идлиб

В южную часть провинции Идлиб продолжают стягиваться бригады Сирийской арабской армии (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

Ранее сообщалось, что свои позиции на линии соприкосновения сил с правительственными войсками укрепляют также террористы подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». Напомним, в соответствии с соглашением о создании в этой районе демилитаризованной зоны джихадисты должны были выйти из данной местности, но радикальные исламисты продолжают дестабилизировать ситуацию в провинции.

Провинция Хама

Радикальные исламисты продолжают предпринимать попытки проникновения на позиции сирийской армии в северной части провинции Хама. Twitter-канал (@jisrtv) пишет, что джихадисты обстреляли расположения правительственных войск САР в деревне Фуру. Другой военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что САА отбила атаку боевиков.

Также, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бойцы армии САР продолжают вести артобстрел укрепрайонов вооруженных группировок в окрестностях Аль-Латамины, Мурека и Хасраи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)