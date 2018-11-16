Минимум 40 человек погибли при взрыве автобуса в Зимбабве
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Хараре, 16 ноября. Автобус загорелся и взорвался в Зимбабве. Количество жертв исчисляется десятками человек.
Трагедия произошла утром в пятницу. На юге Зимбабве взорвался автобус. По последним данным, минимум 40 человек погибли, есть пострадавшие.
«Есть подозрения, что один из пассажиров провозил горючее, произошел взрыв, и автобус загорелся», — пишут местные СМИ.
Правоохранительные органы страны подтвердили инцидент. В полиции отметили, что в ближайшие часы выступят с официальным заявлением.
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