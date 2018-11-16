Минимум 40 человек погибли при взрыве автобуса в Зимбабве

Хараре, 16 ноября. Автобус загорелся и взорвался в Зимбабве. Количество жертв исчисляется десятками человек.

Трагедия произошла утром в пятницу. На юге Зимбабве взорвался автобус. По последним данным, минимум 40 человек погибли, есть пострадавшие.

«Есть подозрения, что один из пассажиров провозил горючее, произошел взрыв, и автобус загорелся», — пишут местные СМИ.

Правоохранительные органы страны подтвердили инцидент. В полиции отметили, что в ближайшие часы выступят с официальным заявлением.

Ранее стало известно о массовой аварии в Алтайском крае на трассе Р-256 в районе поселка Среднесибирский. В результате ДТП погибла девушка.