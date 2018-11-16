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Пентагон оценил стоимость создания космических войск

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Пентагон оценил стоимость создания космических войск

Вашингтон, 16 ноября. Создание Космических сил США, о которых говорил президент Дональд Трамп, может обойтись американскому бюджету в 10 млрд долларов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

«Сумма может быть меньше $5 млрд, может быть», — заявил замминистра обороны США в интервью газете The Hill.

Шанахан подчеркнул, что 10 млрд долларов — это максимальная сумма, которую власти США могут выделить на создание таких войск.

Как ранее сообщали «Известия», американский президент Дональд Трамп установил сроки создания космических войск не позже июня 2019 года.

Посольство России в США прокомментировало американскую инициативу ироничным сообщением в Twitter. Российские дипломаты напомнили, что данный вид войск существует в России уже более десяти лет.

Автор: Денис Коробейников
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