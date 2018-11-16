Москва, 16 ноября. Россия и Турция в Анкаре обсудили формирование конституционного комитета в Сирии, а также текущую ситуацию в САР. Об этом сообщил в пятницу МИД РФ.

Как уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства, РФ на российско-турецких консультациях представляли заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

«15 ноября спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Вершинин <…> провели беседу с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и консультации с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом», — добавили дипломаты.

В МИД РФ пояснили, что главными темами переговоров были вопросы развития ситуации в Сирии, а также скорейшего формирования и запуска конституционного комитета, который должен обеспечить устойчивое и эффективное политическое урегулирование в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны ведется борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в Сирии и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.