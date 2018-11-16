Донбасс: последствия обстрела поселка Михайловка в ЛНР попали на видео

Михайловка (Золотое-5), 16 ноября. Вооруженные формирования Украины ударили из минометов по жилым кварталам, есть разрушения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Данный участок местности довольно часто в последнее время фигурирует у нас в сводках — противник наращивает свои силы в «серой зоне», ведя обстрелы по мирным гражданам. В этот раз обстрел велся из Золотого-4», — комментирует официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Огонь велся из минометов калибра 120 мм, запрещенных минскими соглашениями.

Андрей Марочко акцентировал внимание на том, что в данном населенном пункте нет военнослужащих Народной милиции ЛНР, следовательно, ВСУ целенаправленно обстреливают мирное население.

И это отнюдь не единичный случай — обстрелы населенных пунктов ЛНР проводятся систематически. Напомним, ранее ФАН писало, что под очередным обстрелом ВСУ в результате попадания мины погиб мирный житель пгт Михайловка.