Дамаск, 17 ноября. Новая партия сирийских беженцев из Ливана накануне пересекла контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани», переедет специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В салоне машин, которые прибыли на территорию Сирии, находились сотни сирийцев, которые когда-то были вынуждены покинуть родной дом из-за затяжного военного кризиса в стране.

Однако после многочисленных побед сирийской правительственной армии люди постепенно начали возвращаться. По словам источника, официальные органы перевозят беженцев в освобожденные от незаконных вооруженных формирований населенные пункты.

На переправе стоит специальный медицинский пункт, который оказывает первую помощь прибывшим, делает прививки, а также предоставляет медицинские препараты.

Кроме того, в дороге люди получают продукты и воду, чтобы комфортно добраться до дома.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что ежедневно в Сирию прибывает все больше и больше беженцев из Ливана. В данный момент официальный Дамаск активно сотрудничает с властями соседней страны во всех бюрократических процедурах для того чтобы люди как можно быстрее вернулись на родину.

С начала военного конфликта в 2011 году власти Ливана приняли порядка двух миллионов сирийских беженцев. В мае 2015 года в стране уже не оставалось места для поселения нового потока иностранцев. На данный момент в Ливане продолжают оставаться меньше миллиона граждан Сирийской Арабской Республики. Каждый день эта цифра становится меньше, тем временем сирийские власти делают все, чтобы вернуть своих граждан обратно.

Стоит отметить, что среди беженцев, возвращающихся из Ливана, есть множество мужчин призывного возраста. Всем им предоставляется амнистия, согласованная президентом Сирии Башаром Асадом и позволяющая избежать наказания за уклонение от воинской службы, если они явятся домой.